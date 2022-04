Senza tinta, come l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza tinta, come l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCOLORE

Significato/Curiosita : Senza tinta, come l acqua

(disambigua). il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui è detto "colore acromatico"). è un colore primario in quanto...

Dall'odore intenso e sgradevole; il liquido è denso (d = 1,66 g/ml), è incolore se puro, con punto di ebollizione di 112 °c (con decomposizione). la molecola... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con senza; tinta; come; acqua; Impianto di risalita senza cabine; Un viaggio che può essere senza ritorno; Anna: lanciò senza pietà; La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti; Fa cambiare tinta ; Si dice di tinta sgargiante; tinta con la pece; Composto da fondotinta , cipria, rossetto..; È come lo stoccafisso, ma salato; Un tributo come l imposta di fabbricazione; Idrocarburo usato come combustibile; Tagliato come il grano; Corso d acqua piovana; Riceve e versa acqua ; Scialacqua tore, dissipatore; Animaletti acqua tici tentacolari; Cerca nelle Definizioni