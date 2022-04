La scatola nera che registra i dati di volo di un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scatola nera che registra i dati di volo di un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FLIGHT RECORDER

Significato/Curiosita : La scatola nera che registra i dati di volo di un aereo

Significati, vedi scatola nera (disambigua). una scatola nera è un dispositivo elettronico di registrazione dei dati installati in un aeromobile o una...

Dopo un incidente: il flight data recorder (fdr), che registra i dati provenienti da vari sensori e il cockpit voice recorder (cvr), che registra i suoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

