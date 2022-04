I sarti lo usano per fissare prima di cucire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sarti lo usano per fissare prima di cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPILLO

Significato/Curiosita : I sarti lo usano per fissare prima di cucire

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spillo (disambigua). lo spillo è un oggetto usato per unire provvisoriamente due lembi di materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con sarti; usano; fissare; prima; cucire; Astucci sui tavoli dei sarti ; Custodie dei sarti ; Le sarti ne degli atelier; Drizze, scotte e sarti e; Molti la usano per muoversi in città; Lo usano i dubbiosi; Si usano per tenere legati i cani in passeggiata; Lo usano le streghe per cuocere intrugli e pozioni; fissare saldamente; fissare le elezioni; Quantità da fissare ; fissare i limiti; In aereo ospita i posti più costosi: prima __; prima di mangiarla si schiaccia; Fu a capo dell Egitto prima di Mubarak; Materia prima per bozzetti plastici; Si usa col filo per cucire ; Contiene arnesi per cucire ; Custodiva strumenti usati per cucire ; Si usa per cucire ;