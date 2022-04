Può trascinare a vie di fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può trascinare a vie di fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo trascinare a vie di fatto

Largo, di ampiezza nettamente maggiore anche rispetto a una mulattiera; a tratti può essere arborato o talora pietroso o in terra battuta, ma sempre a fondo...

Irlandese", ira) (in gaelico irlandese óglaigh na héireann, in italiano "volontari d'irlanda"), a volte indicata come old ira (vecchia ira), era un'organizzazione...