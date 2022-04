Prima di mangiarla si schiaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima di mangiarla si schiaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOCE

Significato/Curiosita : Prima di mangiarla si schiaccia

Fantaghirò, la protagonista si trova in una caverna che scopre essere la bocca gigantesca della sacra bestia, che intende mangiarla. utilizzando una piuma...

Legnoso o coriaceo noce – frutto delle piante dell'omonimo genere noce di cocco noce pecan noce del brasile noce di areca o noce di ara o noce di betel – drupa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Fu a capo dell Egitto prima di Mubarak; Materia prima per bozzetti plastici; Si leggono prima degli articoli; Bel fiore prima verile di bosco; Per mangiarla non si usano le posate; Si scarta per mangiarla ; Si prepara ai bambini per mangiarla a scuola; schiaccia re un frutto per berne il succo; schiaccia ta nel tennis; Pressato, schiaccia to; I circoli schiaccia ti;