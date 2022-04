Pittura sintetica con resina ideale per dipingere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pittura sintetica con resina ideale per dipingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACRILICO

Significato/Curiosita : Pittura sintetica con resina ideale per dipingere

Dio mictlantecuhtli e quetzalcoatl. dipingere su un vaso maya. pittura su ceramica; cultura recuay, perù. la pittura cinese è una delle più antiche tradizioni...

Le resine acriliche (poliacrilati) sono ottenute dalla polimerizzazione di monomeri acrilici, principalmente acido acrilico ed esteri acrilici o metacrilici... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

