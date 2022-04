Perseveranza, fermezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perseveranza, fermezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Perseveranza, fermezza

Mondane simboleggia bellezza, nobiltà, fortezza, fermezza incorruttibile, vigilanza, vittoria, perseveranza, ricchezza, amore per la patria, buon augurio...

La tenacità di un materiale può essere impiegata in diversi contesti. la tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire energia e di deformarsi...