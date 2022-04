Musulmano dissenziente in Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musulmano dissenziente in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIITA

Significato/Curiosita : Musulmano dissenziente in iran

Messa in stato di accusa sono stati tuttavia respinti dal senato, controllato dai repubblicani, il 31 gennaio 2020. l'unico repubblicano dissenziente è stato...

L'islam sciita (in arabo: , shia «partito, fazione», sottinteso «di ali e dei suoi discendenti») è il principale ramo minoritario dell'islam (intorno...

