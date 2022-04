Lo si misura in gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si misura in gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGOLO

Significato/Curiosita : Lo si misura in gradi

Un'unità di misura è una quantità prestabilita di una grandezza fisica che viene utilizzata come riferimento condiviso per la misura di quella grandezza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi angolo (disambigua). un angolo (dal latino angulus, dal greco (ankýlos), derivazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con misura; gradi; Censire, misura re; Un circuito di due metalli per la misura zione della temperatura; I contenitori... con cui si misura il petrolio; Un unità di misura inglese di superficie; Un imponente insieme di gradi ni; Si gradi sce nell afa; Una cartella poco gradi ta; L angolo di 90 gradi ; Cerca nelle Definizioni