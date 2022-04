La mette al braccio il capitano che gioca a calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mette al braccio il capitano che gioca a calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FASCIA

Significato/Curiosita : La mette al braccio il capitano che gioca a calcio

Anche il calcio svedese, che si gioca da seduti, e il calcio saponato, simile al calcio a 5 ma giocato su una superficie cosparsa di acqua e sapone che rendono...

La fascia di kuiper (ipa: /'kap./) o fascia di edgeworth-kuiper (dal nome dei due astronomi kenneth edgeworth e gerard peter kuiper) è una regione del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con mette; braccio; capitano; gioca; calcio; mette re a repentaglio; mette re in condizione di non subire danni; mette re sullo stesso piano; Lo è un obbligo che non ammette eccezioni; Il braccio di mare del Pacifico nordorientale che bagna la costa nordamericana; Divano con braccio li; Relativo a un osso del braccio ; L articolazione del braccio ; Il capitano nel manga di Holly e Benji; Il Lorenzo che è il capitano Venturi in R.I.S. Delitti imperfetti; Recapitano pacchi; Lo comandava capitano Nemo; La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi viventi; Dino e Andrea, ex gioca tori di basket; Un gioca tore di pallacanestro; Lo gioca no certi totocalcisti; Un simbolo del Totocalcio ; Un ruolo del calcio ; La Nazionale azzurra di calcio lo è stata 4 volte; Il CR7 asso del calcio ; Cerca nelle Definizioni