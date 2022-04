Logora chi non ce l ha! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Logora chi non ce l ha!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POTERE

Significato/Curiosita : Logora chi non ce l ha!

Frase che calò sussurra a lucchesi prima di ucciderlo, "il potere logora chi non ce l'ha", venne effettivamente pronunciata da andreotti, in risposta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi potere (disambigua). per potere, in termini giuridici, si intende la capacità, la facoltà ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con logora; Che logora no o divorano in poesia; logora gli attrezzi; logora , a brandelli; Affaticati, logora tí; Cerca nelle Definizioni