Lo fissano all orecchio gli uomini della security - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fissano all orecchio gli uomini della security. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AURICOLARE

Significato/Curiosita : Lo fissano all orecchio gli uomini della security

Onde sonore e non solo la parte esterna. il padiglione auricolare è irrorato dall'arteria auricolare posteriore ad eccezione della parte anteriore della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

