Un famoso transatlantico della compagnia White Star Line - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un famoso transatlantico della compagnia White Star Line. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosita : Un famoso transatlantico della compagnia white star line

La white star line è stata una compagnia navale britannica. fondata nel 1845 con il nome di white star, fu tra le più note del periodo. tra le navi più...

Disambiguazione – "titanic" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi titanic (disambigua). l'rms titanic era un transatlantico britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

