Il disco rigido del pc ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disco rigido del pc ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HARD DISK

Significato/Curiosita : Il disco rigido del pc ing

Virus del settore di avvio. quando un computer infetto si è acceso, c'è una probabilità su otto di mostrare la frase: "your pc is now stoned!" (ing. "il tuo...

Con le locuzioni inglesi hard disk drive (abbreviato comunemente in hard disk e con le sigle hdd, hd), o raramente fixed disk drive — in elettronica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con disco; rigido; Aggredisco no a mano armata; Terminava i suoi disco rsi con la frase Delenda Carthago; disco rsi tirati per le lunghe; Si bandisco no con premi; rigido , poco indulgente; È crudo quando è rigido ; Espressi in modo rigido ; È rigido nel computer; Cerca nelle Definizioni