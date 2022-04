Si dice di persona di grande autorità e sapienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di persona di grande autorità e sapienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORACOLO

Significato/Curiosita : Si dice di persona di grande autorita e sapienza

In ambito teologico e religioso la sofia, dal greco antico sfa, sophia, è una personificazione della sapienza divina. mentre nella filosofia greca indicava...

Vedi oracolo (disambigua). disambiguazione – "oracoli" rimanda qui. se stai cercando l'album di pierangelo bertoli, vedi oracoli (album). l'oracolo (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

