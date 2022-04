Detiene il ruolo stabilmente: professore __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detiene il ruolo stabilmente: professore __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TITOLARE

Significato/Curiosita : Detiene il ruolo stabilmente: professore __

Ai finestrini dei treni in partenza. dopo questo episodio, il sassaroli entra stabilmente nel gruppo. in un'altra famosa zingarata, i cinque si presentano...

in ius canonicum 44 (2004), pp. 515-537 in partibus infidelium diocesi sede titolare vescovo elenco delle sedi titolari, su catholic-hierarchy.org.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Lo detiene il recordman; In monarchia assoluta li detiene solo il re; Colui che detiene , proprietario; Lo detiene il primatista; Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV; Un ruolo del calcio; ruolo di pallanotista; La Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher in tv; Soggiornare stabilmente ; Severus professore di Harry Potter; La serie tv con il professore Antonio Cicerino; La strage compiuta da un professore che boccia senza pietà!; Il professore , scienziato pazzo, di Zagor;