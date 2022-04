Costruzione tipica sarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione tipica sarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Costruzione tipica sarda

Il sardo (nome nativo sardu /'sadu/, lìngua sarda /'ligwa 'zada/ nelle varietà campidanesi o limba sarda /'limba 'zada/ nelle varietà logudoresi e in...

Rimanda qui. se stai cercando il traghetto, vedi nuraghes (traghetto). i nuraghi (nuraghe/-s runaghe/-s in sardo logudorese, o nuraxi/-s in sardo campidanese...