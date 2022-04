Il contributo spontaneo che si dà in elemosina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contributo spontaneo che si dà in elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBOLO

Significato/Curiosita : Il contributo spontaneo che si da in elemosina

- filosofia della condivisione - beni comuni altruismo carità elemosina le grand don (il grande dono), manifestazione socio-culturale per la riscoperta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi obolo (disambigua). un obolo (in greco antico: ß, obolòs, "spiedo di ferro", che inizialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con contributo; spontaneo; elemosina; Dare un contributo ; contributo , sostegno; Un contributo al piazzista; L impulso dello spontaneo ; Un generoso impulso dello spontaneo ; Incendio spontaneo per eccesso di calore; Si dice di uno stile letterario fresco e spontaneo ; Allungarsi... per afferrare o chiedere l elemosina ; L offerta in elemosina ; Un elemosina interessata; Vive chiedendo l'elemosina ; Cerca nelle Definizioni