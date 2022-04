Congelare un vivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congelare un vivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IBERNARE

Significato/Curiosita : Congelare un vivo

Snowpiercer. mentre wilford si prepara a congelare il braccio di ruth per punizione, lo snowpiercer torna improvvisamente su un binario parallelo; wilford e la...

Segretamente nello spazio a bordo di un'astronave ipertecnologica attrezzata per ibernare i passeggeri e raggiungere un possibile pianeta extrasolare abitabile.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

