È come lo stoccafisso, ma salato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BACCALÀ

Significato/Curiosita : E come lo stoccafisso, ma salato

Fær øer, norvegia, islanda e canada. per la produzione del pesce salato si usano vari tipi di merluzzo. il pesce salato è elemento essenziale di molte...

Disambiguazione – se stai cercando l'antifascista italiano, vedi vincenzo baccalà. il baccalà è il merluzzo, preparato per la conservazione tramite un processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

