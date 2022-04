Colpo rilevante che danneggia le finanze personali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpo rilevante che danneggia le finanze personali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STANGATA

Significato/Curiosita : Colpo rilevante che danneggia le finanze personali

Vapore, ma comunque a un numero rilevante di mezzi non corrispondeva un'organicità di uomini e di tattiche di impiego. le navi acquisite dalla nuova marina...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la stangata (disambigua). la stangata (the sting) è un film del 1973 diretto da george roy hill... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con colpo; rilevante; danneggia; finanze; personali; La buca del golf in un colpo ; Un colpo al cuore; colpo d arma da fuoco; Un colpo di frusta; Irrilevante , modesto; Lo è una spesa più che rilevante ; Di poca importanza, irrilevante ; Ragguardevole, rilevante ; Gravemente danneggia ta nelle strutture; Può sostituire uno pneumatico forato o danneggia to; Alterata, danneggia ta; danneggia no le campagne; Quelli d Economia e finanze sono accorpati; Il Ministero di via XX Settembre: __ e finanze ; Il Sella, tre volte Ministro delle finanze ; Relativo alle finanze statali; Effetti personali ; Collaboratori detti anche assistenti personali ; Caratteristica positiva di una personali tà; Le modifiche per personali zzare la propria auto; Cerca nelle Definizioni