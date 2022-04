È collegato alla centralina dell allarme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È collegato alla centralina dell allarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SENSORE

Significato/Curiosita : E collegato alla centralina dell allarme

Ospedali e cliniche sanitarie e enti pubblici. un impianto di allarme incendio è fondamentalmente formato da una centralina di allarme, la quale riceve il segnale...

Anche pedometro, sensore di luminosità, sensore di pressione). a parte le ovvie applicazioni legate alla strumentazione di misura, i sensori sono usati intensamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

