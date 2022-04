La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi viventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAROSTICA

Significato/Curiosita : La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi viventi

Arancione conferito dal touring club italiano. marostica è altresì famosa per la produzione della ciliegia di marostica, prodotto a indicazione geografica protetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

