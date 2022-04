Che avviene in modo contemporaneo e allineato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che avviene in modo contemporaneo e allineato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINCRONO

Significato/Curiosita : Che avviene in modo contemporaneo e allineato

Città di castello. lo sposalizio di maria e giuseppe avviene in primo piano, con al centro un sacerdote che, tenendo le mani di entrambi, officia la funzione...

Un comodo tipo di calzatura; Ottenere straordinari risultati modo di dire; Dose e modo di assunzione di un farmaco; Un modo di sfuggire alle proprie responsabilità; Bregovic, musicista contemporaneo ; contemporaneo ad altri; Santiago , grande architetto contemporaneo ; Philip , compositore statunitense contemporaneo ;