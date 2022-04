In certi giochi di carte valgono più dei re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In certi giochi di carte valgono più dei re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASSI

Significato/Curiosita : In certi giochi di carte valgono piu dei re

Suddivise in 4 figure, 1 asso e 5 altri scartini. il re è la carta di grado più alto, il grado delle carte nelle tabelle ed il loro conseguente potere di presa...

assi – fiumara calabrese che sfocia nel mar ionio assi – fiume indiano nei pressi di varanasi enrico assi – vescovo italiano tommaso assi – atleta e allenatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con certi; giochi; carte; valgono; La copia di certi documenti; Precede il doppio cognome di certi pregiudicati; La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti; La sarcastica ironia di certi comici; giochi che si tenevano nell antica Grecia; Urto attrazione da parco giochi : auto__; La realtà nei videogiochi ; Inseguono i ladri nei giochi tra bambini; L apparecchio che legge le carte di credito; Una carte lla poco gradita; carte llo esposto nei locali al chiuso: __ fumare; Cadauno... nei carte llini; valgono duecento lustri; Oggetti che valgono ; valgono più delle parole; valgono per due; Cerca nelle Definizioni