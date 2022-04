Case per il trasporto dei polli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Case per il trasporto dei polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIE

Significato/Curiosita : Case per il trasporto dei polli

Da parte dei diplomatici rumeni, considerate da kiev un'ingerenza negli affari interni. sull'isola sono stati portati maiali, capre e polli per l'allevamento...

La stie, acronimo di società trazione e imprese elettriche, è un'azienda di trasporti pubblici automobilistici. fino al 1966 eserciva la tranvia milano-gallarate... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con case; trasporto; polli; case y del motociclismo; Il prodotto case ario che va nella pasta alla norma; La case lli che canta Insieme a te non ci sto più; case lla di reclusione nel gioco Monopoly; Era addetto al trasporto bagagli in stazione; Affitti di mezzi di trasporto ; Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto ; Il primo è il polli ce; L impolli nazione delle piante causata dal vento; L Apolli nare santo che fu vescovo dell Alvernia; Serve al polli coltore; Cerca nelle Definizioni