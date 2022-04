Casa editrice della collana I Libri della Spiga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa editrice della collana I Libri della Spiga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GARZANTI

Significato/Curiosita : Casa editrice della collana i libri della spiga

Una collana o collezione editoriale, in editoria, è una serie di testi pubblicati da una casa editrice con determinate caratteristiche comuni. ciascuna...

garzanti (disambigua). la garzanti è una casa editrice italiana, fondata a milano nel 1939. oggi fa parte del gruppo gems. le origini della garzanti risalgono...

