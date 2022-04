Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei Mille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei Mille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIRTORI

Fu capo di stato maggiore nell impresa dei mille

Spedizione dei mille fu uno degli episodi cruciali del risorgimento. avvenne dal 1860 al 1861 quando un migliaio di volontari, al comando di giuseppe garibaldi...

Giuseppe sirtori che diede inizio alla classe sirtori. poco prima gli era stato dedicato, a spinea (venezia), l'allora eretto forte sirtori. ^ sìrtori, giuseppe... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

