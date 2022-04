Un canale attivo dal 1869 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un canale attivo dal 1869. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUEZ

Significato/Curiosita : Un canale attivo dal 1869

Federico di palma (grottaglie, 17 gennaio 1869 – roma, 13 aprile 1916) è stato un giornalista, dirigente sportivo e politico italiano. nato dalla nobile...

30°42'18n 32°20'39e / 30.705°n 32.344167°e30.705; 32.344167 il canale di suez (in arabo: , qanat al-suways) è un alveo artificiale navigabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

