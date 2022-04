__ 3D: per poter vedere film tridimensionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ 3D: per poter vedere film tridimensionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Significato/Curiosita : __ 3d: per poter vedere film tridimensionali

L'esperienza di vedere un'immagine 3d su uno schermo 2d. il proiettore di un imax 3d pesa più di 113 kg. un metodo per creare l'illusione del 3d consiste nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle...

