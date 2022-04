Il vulcano ai cui piedi sorge Catania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vulcano ai cui piedi sorge Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ETNA

Significato/Curiosita : Il vulcano ai cui piedi sorge catania

Stai cercando altri significati, vedi catania (disambigua). catania (afi: /ka'tanja/, ascolta[·info], catania in siciliano) è un comune italiano di 297 911...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi etna (disambigua). l'etna (detto anche mongibello) è uno stratovulcano complesso della sicilia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con vulcano; piedi; sorge; catania; Per i Romani era vulcano ; vulcano giappoese; Esalazione del vulcano ; Il brontolio del vulcano ; I Greci che vivono numerosi ai piedi dell Acropoli; Tracciato di montagna che si percorre a piedi ; Tappetino puliscipiedi ; Le palme dei piedi ; Dubbio che sorge da indizi più o meno certi; Lo è l acqua proveniente da una sorge nte; Vi sorge anche Airolo; sorge all incrocio dei due rami del Lago di Como; Relativi al mare che bagna anche catania ; I versanti come quelli di Catanzaro e catania ; Catena, presso catania ; Relativo al mare di catania ; Cerca nelle Definizioni