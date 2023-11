La vita ci piacerebbe così

Originaria dell'umbria, e le, afferma, imparare a scrivere a macchina per faredattilografa. marcello prova simpatia pergiovane ed è colpito...

Col termine di comoda o più propriamente sedia comoda (anche seggetta) si indica un particolare tipo di toilette trasportabile in forma di sedia o di scatola con un'apertura nella parte superiore. La struttura esterna poteva essere di vario genere, mentre quella interna era solitamente in ceramica; essa era normalmente chiusa da un coperchio. Esemplari del genere si trovano nella storia dell'uomo già nel medioevo e sono rimasti in uso alternativamente ai vasi da notte sino all'invenzione dei moderni water. L'oggetto permane in uso a livello sanitario nella cura di quelle persone (in particolare anziani) che hanno difficoltà motorie. La comoda non è collegata al sistema fognario e non ha scarico. Il contenuto del dispositivo sanitario deve essere smaltito manualmente.