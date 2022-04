Un video di controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un video di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosita : Un video di controllo

Digitali. la qualità del video dipende essenzialmente dal metodo di registrazione e archiviazione. la televisione digitale (dtv) è un formato relativamente...

Il monitor per computer è un dispositivo elettronico per la visualizzazione di immagini, testo e video trasmessi in forma elettronica. in italia a volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

