Uno sport nel quale si finisce sempre a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport nel quale si finisce sempre a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : LOTTA GRECO ROMANA

Significato/Curiosita : Uno sport nel quale si finisce sempre a terra

Il calcio è uno sport di squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte. è giocato da due squadre composte...

La lotta greco-romana è una disciplina di sport da combattimento nata in italia. a differenza della lotta libera, nella lotta greco-romana non si possono...

