La definizione e la soluzione di: Uno che ha il diavolo in corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSSESSO

Significato/Curiosita : Uno che ha il diavolo in corpo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il diavolo in corpo. diavolo in corpo è un film del 1986 diretto da marco bellocchio, molto liberamente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vediè un film del 1986 diretto da marco bellocchio, molto liberamente... L'ossessione o pensiero ossessivo è un fenomeno psicopatologico che consiste in un'idea fissa o in una rappresentazione mentale accompagnata da un vissuto ansiogeno e che il soggetto non può controllare pur avendone coscienza. Si tratta di un pensiero continuo, che ricorre e persiste nonostante gli sforzi per ignorarlo o eliminarlo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

