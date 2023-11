La definizione e la soluzione di: Una varietà botanica prodotta dagli agronomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CULTIVAR

In agronomia una cultivar (pronuncia corretta: /'kultivar/, pronuncia accettabile: /kulti'var/; abbreviato in cv.) è una varietà di pianta coltivata, ottenuta con il miglioramento genetico, che riassume un insieme di specifici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e merceologici di particolare interesse e trasmissibili con la propagazione, sia per seme sia per parti di pianta. Da un punto di vista pratico, la cultivar sarebbe analoga alla razza di una specie animale realizzata con la domesticazione e la selezione.

