Una stanza con la lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stanza con la lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosita : Una stanza con la lavagna

Innocenzo iv, al secolo sinibaldo fieschi dei conti di lavagna (manarola, 1195 circa – napoli, 7 dicembre 1254), è stato il 180º papa della chiesa cattolica...

Vedi aula (chiesa). disambiguazione – se stai cercando il significato in architettura delle sedi delle istituzioni politiche, vedi emiciclo. un'aula è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

