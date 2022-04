Una sostanza che dà dipendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sostanza che dà dipendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DROGA

Nicotina è una sostanza stupefacente. i consumatori abituali di nicotina sviluppano una forte dipendenza psichica dalla sostanza, simile alla dipendenza generata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi droga (disambigua). una droga, nell'uso più comune del termine dalla metà del xx secolo, è...

