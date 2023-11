La definizione e la soluzione di: Una pianta ricca di caffeina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUARANÀ

Significato/Curiosita : Una pianta ricca di caffeina

Hanno trovato residui di cannabis, tabacco e foglie di coca in numerose mummie (1500 a.c.) scoperte in perù. la canapa è una pianta erbacea a ciclo annuale... Hanno trovato residuicannabis, tabacco e fogliecoca in numerose mummie (1500 a.c.) scoperte in perù. la canapa èerbacea a ciclo annuale... Il guaranà (Paullinia cupana Kunth. ) è una pianta rampicante sempreverde appartenente alla famiglia delle Sapindacee, nativa della foresta amazzonica. Contiene guaranina (altro nome con il quale è nota la caffeina), che gli conferisce le sue proprietà eccitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

