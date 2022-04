Una città russa sul fiume Oka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città russa sul fiume Oka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OREL

Significato/Curiosita : Una citta russa sul fiume oka

Kostroma, mentre la grande città di nižnij novgorod sorge alla confluenza dell'oka. città di dimensioni minori, ma tuttavia di una certa rilevanza, sono invece...

orël (in russo: , pronuncia ['rol], "aquila") è una città della russia, capoluogo dell'omonima oblast' e dell'orlovskij rajon. fu fondata nel xvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

