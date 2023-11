Una bella parte di Ragusa

Il libero consorzio comunaleè un consorziocomuni317 790 abitanti della sicilia, con capoluogo. è subentrato nel 2015 alla soppressa...

Ragusa Ibla, o semplicemente Ibla, è uno dei due quartieri che formano il centro storico di Ragusa in Sicilia. In dialetto ragusano il quartiere è anche chiamato Iusu (ovvero la Ragusa inferiore, per distinguerla da quella superiore). È situata nella parte orientale della città, sopra una collina che va dai 385 ai 440 m s.l.m..