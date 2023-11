Un... rametto d un fiume

Gallina condi alloro nel becco. consigliata dagli aruspici ella allevò la prole del volatile e piantò ilgenerandobosco, dal quale...

In idrografia un affluente (o tributario) è un corso d'acqua naturale che versa le sue acque in un altro maggiore. I canali artificiali vengono solitamente esclusi dalla lista degli affluenti di un fiume. Il luogo dove due o più corsi d'acqua si incontrano unendo le loro acque viene detto confluenza. I termini affluente e confluenza si applicano anche, per estensione, ai ghiacciai.