Un tubo che ha il fondo multicolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tubo che ha il fondo multicolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CALEIDOSCOPIO

Significato/Curiosita : Un tubo che ha il fondo multicolore

Disgiunte, cola sempre una feccia di tintura multicolore. matilde serao, il ventre di napoli ^ forse che è stato toccato, neppure in una sua pietra, quel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caleidoscopio (disambigua). il caleidoscopio {gr. a (kalós) "bello", ed (eîdos) "figura, forma"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

