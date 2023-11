La definizione e la soluzione di: Traina in porto la nave in avaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RIMORCHIATORE

Significato/Curiosita : Traina in porto la nave in avaria

Bismarck venne messa in avaria da obsoleti aerosiluranti swordfish decollati dalla victorious e dalla ark royal. la vecchia nave da battaglia sovietica... Un rimorchiatore è un'imbarcazione a motore la cui funzione specifica è quella di attuare manovre di traino, spinta e/o accompagnamento delle navi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

