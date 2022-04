Lo e tanto un ceco quanto uno slovacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo e tanto un ceco quanto uno slovacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLAVO

Significato/Curiosita : Lo e tanto un ceco quanto uno slovacco

La repubblica slovacca (in slovacco: slovenská republika) fu uno stato alleato della germania nazista durante la seconda guerra mondiale, sorto su gran...

Canaan † gruppo meridionale sottogruppo orientale antico slavo ecclesiastico † bulgaro macedone slavo ecclesiastico sottogruppo occidentale serbo-croato, diviso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

