I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIPETENTE

Significato/Curiosita : I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno

Al loro nome la sigla s.i. l'ordine fu fondato da ignazio di loyola che, con alcuni compagni, a parigi nel 1534 fece voto di predicare in terra santa...

29 aprile 2017. ^ "la ripetente fa l'occhietto al preside", su antoniogenna.net. url consultato il 29 aprile 2017. la ripetente fa l'occhietto al preside... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

