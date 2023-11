La definizione e la soluzione di: Succedono per legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREDI

Significato/Curiosita : Succedono per legge

Romanzo svelò il vitalismo di un universo di solitudini incrociate, dove si succedono i destini ineluttabili di una famiglia, romanzo nel quale, come disse... Un erede (Lat. heres), nel diritto civile, indica colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all'eredità di una persona ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

