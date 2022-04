Stile architettonico e decorativo sorto in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stile architettonico e decorativo sorto in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROCOCÒ

Significato/Curiosita : Stile architettonico e decorativo sorto in francia

L'architettura neogotica è la tendenza a riportare in vita lo stile architettonico gotico che si manifestò principalmente nel xviii e xix secolo. il neogotico...

Del rococò; senza riferirsi intenzionalmente al nuovo stile, egli affermò nella sua analisi della bellezza (1753) che le curve a s presenti nel rococò erano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

