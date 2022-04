Si spremono da molti frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spremono da molti frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUCCHI

Significato/Curiosita : Si spremono da molti frutti

Papaya ed i frutti dell'albero del pane africano. come molti altri pipistrelli della frutta, spremono il succo e la polpa morbida del frutto con i denti...

Loro qualità nutritive. i succhi possono essere concentrati e richiedere quindi l'aggiunta di acqua. per la produzione di succhi di frutta si usano tecniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con spremono; molti; frutti; spremono ... il latte; Si spremono da certe varietà di semi; Si spremono pensando; Stabilimento in cui si spremono le olive; Racchiude molti concetti in poche parole; molti figli seguono quelle dei padri; molti plicarsi rapidamente; Raccoglie molti viaggiatori; frutti buoni con il prosciutto; frutti a quattro spicchi; I frutti come il pomodoro e l uva; frutti estivi arancioni; Cerca nelle Definizioni