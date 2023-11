La definizione e la soluzione di: Lo sport da pedana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHERMA

Significato/Curiosita : Lo sport da pedana

Spartite lungo la pedana in modo che tra loro siano equidistanti, tenendo conto che la prima corrisponde con l'inizio della pedana e la quinta coincide... Spartite lungo lain modo che tra loro siano equidistanti, tenendo conto che la prima corrisponde con l'inizio dellae la quinta coincide... Il termine scherma si riferisce alle abilità e alle tecniche di una persona addestrata nell'arte dell'uso della apposita arma (fioretto, spada, sciabola), per uso in guerra, difesa personale, duello o pratica sportiva. Il termine è moderno e nel linguaggio comune principalmente riferito alla pratica della scherma olimpica, ma si riferisce anche ad ogni arte marziale che include l'uso di una qualsiasi arma adatta a questa disciplina. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

